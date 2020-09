Milan, Tonali: «Sogno che si realizza. Sono felice» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sandro Tonali ha raccontato le sensazioni dopo la firma sul contratto con il club rossonero: le parole del centrocampista del Milan Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport le sensazioni dopo la firma sul contratto con il club rossonero. «Provo forti emozioni, Sono felice. È ancora un Sogno che domani si realizzerà. Stanotte dormirò e domani mi allenerò tranquillamente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

