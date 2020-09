Milan, Tonali si annuncia sui social: “Colpa delle favole” (FOTO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ il grande giorno di Sandro Tonali al Milan. Il centrocampista ormai ex Brescia sta svolgendo le rituali visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. E il giovane classe 2000 sui social ha già di fatto annunciato ufficialmente il suo trasferimento, pubblicando una FOTO di quando era un bambino con la maglia del Diavolo addosso, con la didascalia “Colpa delle favole”. Ecco di seguito. E intanto #Tonali, da poco on hotel, in attesa del suo primo giorno da 🔴⚫️… lancia il primo messaggio 😍 pic.twitter.com/SWhi4z6RWQ — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) September 8, 2020 Leggi su sportface

AntoVitiello : Visite mediche per Sandro #Tonali alla clinica 'La Madonnina', le immagini del suo primo giorno rossonero #Milan… - AntoVitiello : Visite mediche #Tonali domani mattina #Milan - Gazzetta_it : #Milan, finalmente sbarca #Tonali. Visite mediche tra stasera e domani, poi la firma - PianetaMilan : #Tonali, maglia numero 8 del @acmilan: i suoi predecessori post-#Gattuso - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Alberto638282 : RT @SimoneCristao: Non riesco a immaginare cosa possa provare in questi giorni (e specie oggi) un ragazzo tifoso perso del #Milan, che stav… -