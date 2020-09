Milan, Tonali ringrazia il Brescia: “Non vi dimenticherò mai” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sandro Tonali al Milan, ormai manca soltanto l’annuncio. Intanto il giovane centrocampista, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram in cui è ritratto con indosso la maglia del Brescia, ha voluto salutare il suo ex club: “Non vi dimentichero’ mai. Non ti dimentichero’ mai. Grazie Brescia”. Ultimate le visite mediche, si attende l’ufficialità del suo passaggio in rossonero che arriverà nelle prossime ore. Leggi su sportface

