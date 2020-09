Milan Tonali, il centrocampista è a Milano: oggi le visite mediche – FOTO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milan Tonali, il centrocampista è a Milano: oggi le visite mediche, ecco le prime immagini dell’arrivo allo Sheraton Sandro Tonali è arrivato a Milano. Il centrocampista azzurro, ormai nuovo giocatore del Milan, è arrivato in città nella notte per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. In mattinata sono previste le visite mediche del giocatore, il quale si è “annunciato” già su Instagram: è questione di ore, poi Tonali potrà coronare il suo sogno da bambino e giocare nel Milan. Ecco le prime immagini del suo arrivo allo Sheraton. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Visite mediche #Tonali domani mattina #Milan - Gazzetta_it : #Milan, finalmente sbarca #Tonali. Visite mediche tra stasera e domani, poi la firma - DiMarzio : #Tonali day al #Milan, le ultime su #Vidal all'#Inter. E il #Parma diventa americano? Buonanotte con tutte le trat… - RibaltaRossoner : RT @MilanInter241: In attesa di Sandro #Tonali, pronto a sostenere le visite mediche e successivamente a firmare il contratto con il #Milan… - Una_Gioia_Mai : Buongiorno a tutti ma soprattutto a Sandro Tonali, rossonero di fin da bambino, che oggi diventerà ufficialmente un… -