Milan, Tonali-day: visite effettuate, in giornata la firma (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si può definire il Tonali-day. E’ quello che certificherà a tutti gli effetti il talento italiano come nuovo giocatore del Milan. Che lo diventerà lo si sapeva da un po’, ma per l’ufficialità bisognava ovviamente attendere le visite mediche e la firma sul contratto. Le prime sono state concluse da poco, insieme al test d’idoneità, la seconda dovrebbe arrivare in giornata, entro stasera.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

