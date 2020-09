Milan, prime parole di Tonali dopo le visite mediche: “Sono tanto felice” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “E’ colpa delle favole”. Tonali, dopo le visite mediche, è sempre più un nuovo giocatore del Milan. L’ormai ex Brescia fuori dal Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport dove ha ricevuto l’idoneità sportiva, ha rilasciato un breve commento da nuovo rossonero: “Sono molto felice, saluto tutti i tifosi”. Foto: instagram Tonali L'articolo Milan, prime parole di Tonali dopo le visite mediche: “Sono tanto felice” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Sport_Mediaset : #Milan, non si sblocca #Bakayoko: #Soumaré e #Florentino prime alternative. La richiesta del #Chelsea resta di 30 m… - pisto_gol : @mairzuc23 Conosciamo tutti le realtà dell’Inter, del Milan e della Roma. Ma non quella che riguarda la Juventus: o… - OptaPaolo : 4 - L’Inter affronterà il Milan alla 4ª giornata, esattamente come nella passata stagione: nei sette precedenti con… - discoradioIT : 'Sono tanto felice, saluto tutti i tifosi': sono le prime parole di #Tonali al termine delle visite mediche con il… - sportface2016 : #Milan, le prime parole del neo acquisto rossonero Sandro #Tonali al termine delle visite mediche: in serata attesa… -