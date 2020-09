Milan, l'arrivo di Tonali a "La Madonnina" per le visite mediche (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sandro Tonali ha raggiunto la clinica "La Madonnina" per sostenere le visite con il Milan. Dopo la notte passata a Milano in un noto albergo vicino San Siro, il calciatore si è recato in clinica. Ad attenderlo... Leggi su feedpress.me

tvdellosport : ?? MILANO ?? L'arrivo di #Tonali alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche con il #Milan ???… - MarcoBovicelli : #Milan, eccolo Sandro #Tonali: visite mediche appena iniziate per il centrocampista in arrivo dal #Brescia… - DiMarzio : #Milan, definito l'arrivo di Tonali dal #Brescia: è arrivata la firma di Cellino - ACMilan_KaKa22 : RT @GoalItalia: Le immagini che testimoniano l'arrivo di Sandro #Tonali alla clinica 'La Madonnina' ?? Il centrocampista è pronto per le v… - StrizziV : RT @GoalItalia: Le immagini che testimoniano l'arrivo di Sandro #Tonali alla clinica 'La Madonnina' ?? Il centrocampista è pronto per le v… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan arrivo Milan, offerta in arrivo per Paquetà! Sky: “Dopo quello scambio saltato, ora si può fare” SOS Fanta Migranti a bordo della Diciotti? Toh, c'erano dietro i trafficanti

Il tempo, a volte, sa essere galantuomo. E così, come era poi venuto fuori che tre dei migranti soccorsi dalla capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, erano in realtà dei torturatori (e per questo ...

Inter-Vidal, stavolta è fatta: il cileno è atteso a Milano

La fumata bianca è arrivata nella notte, il centrocampista cileno sarà a Milano nelle prossime ore per visite di rito e firma. MILANO – Questa volta ci siamo per davvero: Arturo Vidal sta per diventar ...

Il tempo, a volte, sa essere galantuomo. E così, come era poi venuto fuori che tre dei migranti soccorsi dalla capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, erano in realtà dei torturatori (e per questo ...La fumata bianca è arrivata nella notte, il centrocampista cileno sarà a Milano nelle prossime ore per visite di rito e firma. MILANO – Questa volta ci siamo per davvero: Arturo Vidal sta per diventar ...