Milan, finite le visite mediche di Sandro Tonali: ecco quando arriverà l'ufficialità (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tonali ha concluso le visite mediche. ecco cosa manca per l'ufficialità del suo passaggio al Milan e quando arriverà l'annuncio Leggi su 90min

morelli_rinaldo : RT @AffariDiCalcio: ?? Visite mediche finite per #Tonali, a breve la firma con il #Milan - Cucciolina96251 : RT @AffariDiCalcio: ?? Visite mediche finite per #Tonali, a breve la firma con il #Milan - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: ?? Visite mediche finite per #Tonali, a breve la firma con il #Milan - Totiii_Ali : RT @AffariDiCalcio: ?? Visite mediche finite per #Tonali, a breve la firma con il #Milan - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: ?? Visite mediche finite per #Tonali, a breve la firma con il #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan finite Milan, finite le visite mediche di Sandro Tonali: ecco quando arriverà l'ufficialità 90min Milan, visite mediche per Tonali: "Sono felice"

"Colpa delle favole": così Sandro Tonali su Instagram ha "ufficializzato" il suo passaggio al Milan. Parole accompagnate da una foto di lui da bambino con la maglia rossonera, lui che è da sempre tifo ...

Milan, è il giorno di Tonali LIVE: terminata la prima parte di visite mediche, ora l'idoneità VIDEO

Un colpo importante per il presente e per il futuro. Il Milan si è assicurato Sandro Tonali per i prossimi cinque anni strappandolo alla concorrenza dell'Inter.

"Colpa delle favole": così Sandro Tonali su Instagram ha "ufficializzato" il suo passaggio al Milan. Parole accompagnate da una foto di lui da bambino con la maglia rossonera, lui che è da sempre tifo ...Un colpo importante per il presente e per il futuro. Il Milan si è assicurato Sandro Tonali per i prossimi cinque anni strappandolo alla concorrenza dell'Inter.