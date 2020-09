Milan, è il giorno di Tonali: è a Milano per le visite mediche. L’annuncio fa impazzire i tifosi [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il centrocampista Sandro Tonali è arrivato poco fa a Milano, può considerarsi ufficialmente iniziata l’avventura con la maglia del Milan. Si tratta di un colpo molto importante per i rossoneri che si sono assicurati uno dei migliori prospetti italiani, l’ex Brescia è già pronto per essere protagonista nonostante la giovane età. La dirigenza ha effettuato un importante investimento per assicurarsi le prestazioni del calciatore: prestito a 10 milioni, più diritto di riscatto fissato a 15 milioni e altri 10 di bonus. Il calciatore ha iniziato a respirare l’aria del club, poi si metterà a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli con l’intenzione di prendere per mano il centrocampo del Milan. Si tratta di un colpo da novanta, in attesa di ... Leggi su calcioweb.eu

