Milan, amichevole con il Brescia prima dell’Europa League (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nuovo impegno amichevole per il Milan, che sabato 12 settembre alle ore 17:00 sfiderà il Brescia a Milanello. Ovviamente il match andrà in scena a porte chiuse e rappresenterà il primo impegno di Luigi Del Neri sulla panchina delle Rondinelle. Per i rossoneri di Stefano Pioli invece ultimo rodaggio in vista del primo impegno ufficiale, il preliminare di Europa League in casa dello Sharmrock Rovers. Inizialmente l’avversario del Milan sarebbe dovuto essere il Chievo, ma l’amichevole in programma con i clivensi è stata annullata. Leggi su sportface

