Mihajlovic: “Ho sconfitto il coronavirus ma quanto fango ho ricevuto…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) "Non ho fatto nulla di sbagliato: dare sempre la colpa al lupo fa comodo alle pecore...". Parla così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il mister serbo è riuscito a battere anche il coronavirus nonostante le difficoltà del caso e le tante, tantissime critiche arrivatagli per la sua pregressa situazione di salute.Mihajlovic racconta la doppia battagliacaption id="attachment 1011985" align="alignnone" width="531" Mihajlovic (instagram Arianna Rapaccioni Mihajlovic)/caption"Dopo quello che ho passato da luglio a gennaio nei sei mesi di lotta quotidiana contro la leucemia, con tre ricoveri, altrettanti cicli di chemio e un trapianto di midollo, il Covid è stato come bere un bicchiere di acqua", ha detto Mihajlovic ... Leggi su itasportpress

