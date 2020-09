Mihajlovic: 'Covid? Quanta invidia e fango su di me' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono le parole che l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic , ha rilasciato in una intervista alla Gazzetta dello Sport, con riferimento a chi lo ha criticato per via del contagio da arrivato in ... Leggi su ilgazzettino

GPeppe34N : RT @_DAGOSPIA_: MIHAJLOVIC:IL COVID?MAI FATTO NULLA CONTRO LE REGOLE.DARE SEMPRE COLPA AL LUPO, FA COMODO ALLE - sportli26181512 : #Interviste #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Mihajlovic: “Ho battuto anche il coronavirus, tanta invidia… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bologna, Mihajlovic: «Covid? Quanta invidia e fango su di me» - Virtus871 : Bologna, Mihajlovic: «Covid? Quanta invidia e fango su di me» - IlmsgitSport : Bologna, Mihajlovic: «Covid? Quanta invidia e fango su di me» -