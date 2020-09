Migranti: Moria parzialmente evacuato (Di mercoledì 9 settembre 2020) ATENE, 9 SET - Il principale campo per Migranti della Grecia è stato parzialmente evacuato in queste ore a causa di incendi sull'isola di Lesbo: lo hanno reso noto i vigili del fuoco spiegando che ci ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Italia : Migranti, un incendio ha devastato il campo di a Moria a Lesbo - giornalettismo : Da #Moria arrivano le immagini dei terribili #incendi che stanno devastando il principale campo per migranti della… - SkyTG24 : Migranti, incendio devasta il campo profughi di Moria a Lesbo - LLenaat : RT @RepubblicaTv: Lesbo, brucia il campo migranti più grande d'Europa: Il campo di Moria, sull'isola greca, è andato a fuoco per cause anco… - Open_gol : Parzialmente evacuato il più grande campo per migranti in Grecia -

Roma, 9 set. (askanews) – E' in corso un'operazione di salvataggio nel campo migranti di Moria sull'isola greca di Lesbo, dove sono divampati diversi roghi e vivono 12.700 richiedenti asilo.

Incendi fuori controllo al campo migranti di Moria, sull'isola di Lesbo in Grecia. Secondo quanto riporta l'associazione "Stand by me Lesvos" sui social le fiamme sono indomabili. "Siamo soli", si leg ...

