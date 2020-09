Migranti appiccano fuoco al campo di Moria per protesta contro il lockdown (Di mercoledì 9 settembre 2020) In migliaia (anche positivi) sarebbero in fuga dalla maxistruttura sull'isola di Lesbo, allarme nei paesi vicini Leggi su media.tio.ch

Ho letto di persone gioire per un #barcone con #migranti andato a fuoco e allo stesso tempo maledire i soliti piromani…

