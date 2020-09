Mick Schumacher vicino al debutto in F1 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mick Schumacher è pronto a ripercorrere le orme del padre Micheal al volante di una monoposto di F1. Il figlio del pentacampione del mondo, attuale pilota della Driver Ferrari Academy e in lotta per il titolo nel Mondiale Formula 2, potrebbe debuttare in F1 nelle prime prove libere del Gp del Mugello previste per venerdì 11 settembre alle ore 11 al volonte di una Alfa Romeo o di una Haas. Mick Schumacher alla guida della F2004 con cui il padre vinse il 7° mondiale Mick Schumacher e l’emozione della prima volta in Ferrari La notizia non è ancora stata confermata ma, visto gli ottimi risultati fin qui ottenuti, non sembrano esserci più dubbi su quale sarà il futuro dell’erede di Schumi. A confermarlo è l’ex Renault, ... Leggi su sport.periodicodaily

