Michelle Hunziker, dolore difficile da sopportare: video sul web (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questo articolo . La presentatrice Michelle Hunziker ha voluto svelare un segreto doloroso che aveva sempre celato, aprendosi con i fan. Ecco che cosa ha rivelato la donna. Michelle Hunziker ha voluto condividere con tutti i suoi fan un segreto molto doloroso per lei, che finalmente ha voluto svelare. Per la donna è stata un’estate molto impegnativa, poiché … Leggi su youmovies

anis_epis : Migliaia di seguaci sui loro profili social: nel bel mezzo della #pandemia i danni che fanno questi personaggi sono… - raspa90 : RT @radiodeejay: Michelle è in cerca di consigli... - radiodeejay : Michelle è in cerca di consigli... - ghiblaway : La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti* - ghiblaway : Molto bello questo post di Aurora Ramazzotti su instagram, la figlia di Michelle Hunziker -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

“Ma secondo voi? Come potrei stare con i capelli così?” è la domanda che conduttrice pone ai suoi follower mostrandosi con un taglio a caschetto. Il nuovo look è però solo un’acconciatura, infatti Mic ...L’acne è un problema molto diffuso e anche le celebrità non ne sono immuni: vediamo quali sono le star che hanno ammesso apertamente di soffrirne. Dalle star internazionali ai vip nostrani, sono tante ...