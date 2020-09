Meteo Italia validità 15 giorni: pericolosi VORTICI atlantici a rompere l’ANTICICLONE (Di mercoledì 9 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Settembre, negli ultimi anni – per non dire negli ultimi decenni – è stato un mese spesso fortemente estivo. Ma stiamo parlando di quello che teoricamente dovrebbe essere il primo mese autunnale, almeno in parte, e in quanto tale capace di consegnarci quelle variazioni Meteo climatiche tipicamente atlantiche. Quest’anno, a differenza del passato, stiamo già osservando alcune interessanti variazioni. Non le perturbazioni atlantiche, che per ora si mantengono ad alte latitudini, ma i tentativi di affondo depressionario stanno causando l’isolamento di VORTICI ciclonici secondario. Stiamo entrando nel vivo di un peggioramento per alcune zone d’Italia, ma guardando i modelli matematici di previsione possiamo ... Leggi su meteogiornale

