Meteo, estate agli sgoccioli: arrivano piogge e temporali (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’alta pressione che in queste ultime 24 ore si è impadronita dell’Italia sta nuovamente per cedere per l’arrivo di una bassa pressione che, dopo qualche giorno di sosta sulle Isole Baleari, ora punta velocemente il nostro Paese. Giovedì il vortice impatterà sulla Sardegna. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che se oggi il bel tempo sarà prevalente, si potrà notare già un accenno di cambiamento sulla Sardegna e sulle zone tirreniche dove le nubi saranno in aumento, ma senza arrecare particolari fastidi. Giovedì, il vortice raggiungerà la Sardegna provocando rovesci temporaleschi via via più diffusi e sotto forma di nubifragi. Dato il periodo siccitoso dell’isola non si escludono allagamenti improvvisi e alluvioni lampo. Il tempo comincerà a peggiorare anche sugli Appennini ... Leggi su caffeinamagazine

CorriereQ : Europa come gli USA? Dall’Estate all’Inverno in 48 ore? Mai, o forse sì - jacopogiliberto : RT @LucaLombroso: Meteo: colpo di coda dell’estate nel week end con temporali al sud - LucaLombroso : Meteo: colpo di coda dell’estate nel week end con temporali al sud - Tantzstanze83 : RT @CentroMeteoITA: #METEO #ITALIA: lockdown momentaneo per l'ESTATE settembrina, tornano le piogge su queste regioni - er_meteo : RT @LucaLombroso: #ilnuovoclimafaschifo Casper, Wyoming, US. 1560m slm ???? dall'estate all'inverno in un baleno, il giorno 6 la massima è st… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo estate Meteo: SETTEMBRE, dopo lo SHOCK AUTUNNALE, tornerà un'ESTATE NON PREVISTA. Ecco la TENDENZA COMPLETA iLMeteo.it Meteo e CORONAVIRUS: svelata la CORRELAZIONE tra CLIMA e PANDEMIA. Ecco COSA rischia il nostro PIANETA

Meteo e CORONAVIRUS: scoperto il LEGAME tra CLIMA e PANDEMIA“Non appena arriverà il CALDO, il CORONAVIRUS sarà solo un RICORDO per poi tornare in AUTUNNO”. Ricordate questa frase? Ci aveva incoraggiat ...

Alessandro Martinelli, capitano del Palermo, costretto al ritiro a 27 anni per problemi al cuore

In un solo anno Alessandro Martinelli si era guadagnato la fascia di capitano del Palermo e non vedeva l’ora di ricominciare la nuova stagione in serie C (dopo la discesa in D dello scorso anno, a cau ...

Meteo e CORONAVIRUS: scoperto il LEGAME tra CLIMA e PANDEMIA“Non appena arriverà il CALDO, il CORONAVIRUS sarà solo un RICORDO per poi tornare in AUTUNNO”. Ricordate questa frase? Ci aveva incoraggiat ...In un solo anno Alessandro Martinelli si era guadagnato la fascia di capitano del Palermo e non vedeva l’ora di ricominciare la nuova stagione in serie C (dopo la discesa in D dello scorso anno, a cau ...