Mes: Renzi, ‘M5S faranno come su Tav, Tap e Ilva’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) – “I Cinquestelle hanno bisogno di arrivare al 21 settembre per dire che loro hanno detto no al Mes. Poi faranno quello che hanno sempre fatto su Tav, su Tap, su Ilva, sul Terzo valico, sulla figura di Sergio Mattarella, sull’Europa. I Cinquestelle sono quel partito che un anno fa andava in Francia a incontrare i Gilet gialli, oggi segue Macron”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Coffee break’ su La7. L'articolo Mes: Renzi, ‘M5S faranno come su Tav, Tap e Ilva’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

TV7Benevento : Mes: Renzi, 'M5S faranno come su Tav, Tap e Ilva'... - MariaLu91149151 : RT @25gennaio1: #coffeebreakla7 RENZI 37MLD MES? HAI PREPARATO LE TASCHE?????A TE QUANTO SPETTA???? - galax64716705 : @51inif Se è per questo Renzi, Boldrini e Bonino sono pro clandestini pro adozioni ai gay vogliono il Mes, grazie… - 25gennaio1 : #coffeebreakla7 RENZI 37MLD MES? HAI PREPARATO LE TASCHE?????A TE QUANTO SPETTA???? -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Renzi Mes, grillini perplessi dall’apertura di Conte. Renzi: "Diranno no fino al 21 settembre" La Repubblica Mes: Renzi, 'M5S faranno come su Tav, Tap e Ilva'

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "I Cinquestelle hanno bisogno di arrivare al 21 settembre per dire che loro hanno detto no al Mes. Poi faranno quello che hanno sempre fatto su Tav, su Tap, su Ilva, sul Ter ...

Tensioni sul Recovery Fund, la maggioranza non lo vuole a scatola chiusa

Malumori da Pd, M5s e Italia viva. E il Mes continua a dividere. Conte: io laico, valutiamo i progetti e decidiamo.

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "I Cinquestelle hanno bisogno di arrivare al 21 settembre per dire che loro hanno detto no al Mes. Poi faranno quello che hanno sempre fatto su Tav, su Tap, su Ilva, sul Ter ...Malumori da Pd, M5s e Italia viva. E il Mes continua a dividere. Conte: io laico, valutiamo i progetti e decidiamo.