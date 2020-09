Mercato San Severino, partiti i lavori di demolizione del ponte ferroviario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMercato San Severino (Sa) – Sono partiti lo scorso lunedì i lavori per l’ampliamento della strada sull’intersezione tra via San Vincenzo e via Molino del Pagano, a Mercato San Severino, mediante la demolizione dell’esistente ponte viario sul Torrente Solofrana e realizzazione di un ponte ex-novo con relativo piano viario. Il progetto consiste nella realizzazione di una palificata sia a nord che a sud dell’alveo, come sistema di fondazione, sulla sommità della stessa verranno realizzate le nuove spallette del ponte in corrispondenza delle precedenti, sulle quali saranno poggiate le travi prefabbricate e la relativa pavimentazione ... Leggi su anteprima24

In condizioni diverse si sarebbe potuto aprire un mercato interessante con il Venezia, attingendo a quale risorsa cara all’allenatore. Cosa questa abituale. Il mercato con i veneti però, visti gli “at ...

Ultimo colpo del Benevento5: ecco Vincenzo Botta dal Real San Giuseppe

E’ il centrale Vincenzo Botta l’ultimo colpo messo a segno dal Benevento5 che ha portato nel Sannio un calcettista dal curriculum importantissimo e che può essere, a giusta ragione, considerato un ver ...

