Mercato Milan: Milenkovic obiettivo di Pioli, che lo ha lanciato a Firenze (Di mercoledì 9 settembre 2020) I vecchi amori non si dimenticano. E per Stefano Pioli, Nikola Milenkovic è un'autentica debolezza. Al punto da spingere con insistenza per portarlo a Milano dopo i, quasi, due anni trascorsi insieme ... Leggi su gazzetta

