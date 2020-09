Mercato Juventus, 5 cessioni da 150 milioni: Higuain rescinde, ecco dove giocherà! (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mercato Juventus- Settimana decisiva per il potenziale arrivo di Suarez in bianconero, ma attenzione anche al capitolo cessioni, le quali potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni. Certo l’addio di Higuain, ormai a un passo dalla risoluzione contrattuale con i bianconeri. Pronta la nuova avventura in MLS, sponda Inter Miami, ma l’argentino dovrà trattare prima la buonuscita con la Juve. Mercato Juventus, quale futuro per Douglas Costa, Ramsey e Bernardeschi? Resta da valutare e capire anche il futuro di Douglas Costa, dato in uscita e valutato circa 40 milioni. Stesso discorso per Ramsey, il quale piace particolarmente in Premier League. Leggi anche: Suarez Juventus, ecco quando sarà ... Leggi su juvedipendenza

tancredipalmeri : Quindi la Juventus ha preso Romero a 30 milioni dal Genoa, lasciandolo al Genoa, per poi prestarlo all’Atalanta con… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, vicino l'accordo con Luis Suarez L'attaccante tratta la risoluzione col Barcellona… - forumJuventus : TS: 'La Juventus continua a lavorare sul mercato per accontentare Pirlo. I bianconeri sarebbero pronti a portare av… - fabi47007167 : RT @Dario_Ghiro: A OGGI: mercato #Juve: #McKennie, #Arthur e #Kulusevsky mercato #Inter: #Kolarov e #Hakimi Voti di #SportMediaset: Inter 7… - calciomercatoit : ?? Le ultime di mercato su #Juventus, #Inter e #Milan: da #Suarez a #Kante ?? #CMITmercato -