“Mentre lui era a terra…”. Willy, così lo hanno ucciso. Quel commento che ha scatenato la furia del branco (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Willy era steso a terra, in 4 o 5 lo colpivano a calci e pugni”. E’ la testimonianza di un amico di Willy Monteiro nell’ordinanza relativa all’omicidio del giovane, ucciso a Colleferro nella notte tra sabato e domenica. Il testimone chiave è Emanuele Cenciarelli che era con la vittima e altri amici in largo Santa Caterina a Colleferro. Una rissa che, racconta Repubblica, sarebbe scattata per futili motivi. Un complimento a una ragazza – ‘Abbella’ avrebbero sibilato – e un bacio provocatorio avrebbe scatenato l’inferno. Prima il battibecco, la lite tra Mario Pincarelli, Francesco Belleggia e i ragazzi di Artena, poi il Suv Q7 con i fratelli Marco e Gabriele Bianchi che sbuca all’improvviso, si ferma in mezzo alla strada, i due pugili che scendono, ... Leggi su caffeinamagazine

