Meloni: «Il governo sta ricattando gli italiani. E fa i suoi giochetti pure sulle elezioni» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giorgia Meloni prosegue da Mestre il suo tour elettorale in vista delle elezioni del 20 settembre. «È un fatto – premette la leader di Fratelli d’Italia – che il centrodestra sappia governare bene ed è un fatto che nelle Regioni il centrodestra venga riconfermato. Ed è un fatto che il governatore di centrosinistra che sta più avanti nei sondaggi sia De Luca, che passa la giornata a insultare il Pd». “La sinistra vuole votare solo quando ha i sondaggi favorevoli” Per la Meloni, «è ovvio che queste elezioni sono un test politico nazionale. Noi vogliamo la democrazia. Se la sinistra vuole definirsi democratica deve comportarsi diversamente. Fare i democratici permettendo di votare solo quando quel voto è per te non è ... Leggi su secoloditalia

