Melanoma: le lampade solari causano ogni anno 4.450 casi in Europa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il 5% dei casi di Melanoma in Europa è causato dalle lampade solari, con una netta prevalenza nelle donne (fino al 10%). Nel Vecchio Continente, ogni anno 4.450 nuove diagnosi di questo tumore della pelle sono attribuibili all’abbronzatura artificiale, con costi che superano i 30 milioni di euro nei primi 12 mesi dopo la scoperta della malattia. In Italia, questa cifra è pari a circa 450mila euro. Diagnosi e risorse che potrebbero essere risparmiate con campagne di prevenzione per bandire totalmente questi apparecchi e per far comprendere ai cittadini la loro pericolosità. Il fattore di rischio più importante del più aggressivo tumore della pelle è infatti rappresentato dall’esposizione senza protezione ai ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Melanoma lampade Cos'è il melanoma, come prevenirlo, riconoscerlo e curarlo Quotidiano Piemontese