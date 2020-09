McLaren 620R - La divisione Mso rilascia un inedito R-Pack per la sportiva inglese (Di mercoledì 9 settembre 2020) A partire da oggi, è possibile ordinare la McLaren 620R con un inedito R-Pack. Nello specifico, si tratta di un kit, progettato dalla divisione McLaren special operation (Mso), pensato per enfatizzare ulteriormente il carattere dinamico dellauto. Disponibile per i clienti di Europa, Medio Oriente e Africa, comprende degli elementi di fibra di carbonio per la carrozzeria e per gli interni coniugati a uno scarico sportivo di titanio e a una presa daria sul tetto. Il prezzo della personalizzazione, per il mercato italiano, è stato fissato a 30.760 euro, Iva inclusa.Dettagli corsaioli. La presa daria funzionale sul tetto, di fibra di carbonio con finitura lucida, si ispira alla McLaren F1 Longtail. Il roof scoop può inoltre essere munito di una ... Leggi su quattroruote

