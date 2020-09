Mazzette per ritirare la spazzatura, arrestati a Bacoli due dipendenti dell’azienda di rifiuti (Di mercoledì 9 settembre 2020) I finanzieri del gruppo di Giugliano hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di 6 persone tra le quali 2 operai della “Flegrea lavoro spa”, azienda interamente partecipata dal Comune di Bacoli incaricata dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della cittadina flegrea. Secondo quanto emerso dalle indagini in capo ai sostituti della sezione reati contro la pubblica amministrazione della Procura di Napoli, Valeria Sico e Stefania Di Dona, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio, esisteva un sistema di corruzione attuato da alcuni dipendenti della “Flegrea lavoro” i quali gestivano lo smaltimento dei rifiuti come un affare di carattere personale, prendendo “Mazzette” da alcuni ... Leggi su ildenaro

