Mattarella nomina Emanuela Navarretta nuovo giudice della Corte costituzionale. Sostituirà Marta Cartabia che è a fine mandato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sarà un’altra donna a sostituire la giudice Marta Cartabia alla Corte costituzionale. Il mandato dell’attuale presidente terminerà il 13 settembre, per questo in mattinata il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato giudice la professoressa Emanuela Navarretta, nata a Campobasso il 3 gennaio 1966 e ordinaria di diritto privato all’università di Pisa. Il decreto, controfirmato dal premier Giuseppe Conte, è stato comunicato dal Quirinale ai presidenti di Camera e Senato. “Avverto un forte senso di responsabilità come cittadina, come studiosa e come donna e spero di poter dare un utile contributo alla Corte in qualità ... Leggi su ilfattoquotidiano

Avvenire_Nei : Roma. Un'altra donna alla Consulta: Mattarella nomina Emanuela Navarretta - Agenzia_Italia : Consulta: Mattarella nomina giudice Emanuela Navarretta - chiaragribaudo : Emanuela #Navarretta nominata giudice della Corte Costituzionale dal Presidente Mattarella. Buon lavoro per questo… - cristinaperozzi : RT @Avvenire_Nei: Roma. Un'altra donna alla Consulta: Mattarella nomina Emanuela Navarretta - dinacardel : RT @chiaragribaudo: Emanuela #Navarretta nominata giudice della Corte Costituzionale dal Presidente Mattarella. Buon lavoro per questo impo… -