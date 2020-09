Massacrato di botte, parla la mamma dei fratelli Bianchi: “Vorrei abbracciare la madre di Willy” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Mi vergogno per gli assassini di Willy, ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori!”. Lo dice in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ di Antonietta Di Tullio, la madre dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso … L'articolo Massacrato di botte, parla la mamma dei fratelli Bianchi: “Vorrei abbracciare la madre di Willy” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

myrtamerlino : Non ci sono parole per la morte #WillyMonteiro, ma solo rabbia. La rabbia di una nazione, la rabbia di #Colleferro… - fanpage : Omicidio Colleferro: una fiaccolata per ricordare #WillyMonteiro, massacrato di botte a 21 anni - TeresaBellanova : L'altra sera a #Colleferro, provando a sedare una rissa, Willy è stato ucciso, massacrato di botte. Le mie condogli… - wutilltheend1 : RT @eliscrivecose: L’orrore con cui i media parlano dell’omicidio di Willy è ingiustificabile. Non si parla più di Willy, massacrato di bot… - irenequaresimin : RT @eliscrivecose: L’orrore con cui i media parlano dell’omicidio di Willy è ingiustificabile. Non si parla più di Willy, massacrato di bot… -