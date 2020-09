Maserati MC20: l’anteprima in vista della presentazione ufficiale (Di mercoledì 9 settembre 2020) La nuova Maserati MC20 sarà presentata questo pomeriggio a Modena: un’anteprima delle eleganti specifiche è trapelata su Twitter Finalmente è arrivato il giorno della Maserati MC20: dopo che la presentazione prevista a Maggio è stata spostata a causa della pandemia da Coronavirus, la casa automobilistica italiana famosa in tutto il mondo per il tridente presenterà questo pomeriggio la sua nuova elegante vettura. Tuttavia, a poche ore dal disvelamento ufficiale, una succosa anteprima sulle specifiche della Maserati MC20 è stata rilasciata tramite Twitter dal profilo AutomotivPress. Il particolare più fantasmagorico ... Leggi su zon

motori_news : Nuova Maserati MC20: prime foto ed info ufficiali - boxsterspyder : RT @motorionline: #Maserati #MC20: a poche ore dalla presentazione il Tridente illumina il mondo [TEASER] - infoiteconomia : Modena, conto alla rovescia: il 9 settembre si svela la super sportiva Maserati Mc20 - infoiteconomia : Maserati MC20, domani il debutto ufficiale - infoiteconomia : Maserati MC20 mostra in anteprima tutta la sua bellezza -