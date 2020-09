Maserati MC20, il tempo di essere audaci. Ecco la nuova supercar del Tridente – FOTO (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Time to be audacious”. Il tempo di essere audaci. È con questa premessa che Maserati togli i veli alla nuova MC20, supersportiva a motore centrale che inaugura una nuova pagina nella storia del costruttore. Parliamo di un’auto che farà da apripista ai nuovi modelli del Tridente in arrivo nel corso dei prossimi tre anni: un elenco che comprende berline, coupé, spider e suv. Tutte ad alto tasso di elettrificazione. La stessa MC20, che il prossimo anno arriverà anche con carrozzeria spider, verrà proposta pure con alimentazione totalmente elettrica a partire dal 2022. Tuttavia, la MC20 – MC come Maserati Corse e 20 ... Leggi su ilfattoquotidiano

