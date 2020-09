Mascherine gratis? Per ora molte scuole non ne hanno abbastanza e chiedono alle famiglie. Arcuri: “Era solo una prima fornitura” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Le Mascherine saranno distribuite per i docenti e per i bambini. Chiedetele ai presidi”. Le parole del premier Giuseppe Conte arrivano nel corso della conferenza stampa indetta nel pomeriggio di una giornata (quella di ieri) in cui le voci sulle Mascherine hanno creato il caos. Da una parte i presidi che hanno annunciato in questi giorni ai loro insegnanti e alle famiglie che non distribuiranno Mascherine per i bambini perché la fornitura ricevuta non è sufficiente. Dall’altra il presidente del Consiglio, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il Commissario straordinario Domenico Arcuri che ribadiscono che i dispositivi di protezione individuale dovranno essere distribuiti a tutti: docenti, bidelli, ... Leggi su ilfattoquotidiano

