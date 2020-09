Martin Winterkorn, ex amministratore delegato di Volkswagen, sarà processato per frode ed evasione fiscale in merito allo scandalo “Dieselgate” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Martin Winterkorn, ex amministratore delegato della società automobilistica tedesca Volkswagen, sarà processato da un tribunale tedesco per truffa ed evasione fiscale in merito al cosiddetto “Dieselgate”, lo scandalo dei motori diesel modificati per farli risultare meno inquinanti di quanto in realtà fossero. Leggi su ilpost

Martin Winterkorn, ex amministratore delegato di Volkswagen, sarà processato per frode ed evasione fiscale in merito allo scandalo "Dieselgate" Il Post Dieselgate: chiesto rinvio giudizio per l'ex Ceo Volkswagen

Dieselgate: chiuso procedimento a ex VW in cambio di 1,5 mln

La corte di Stoccarda ha deciso di archiviare il procedimento contro l'attuale amministratore delegato della Holding Porsche SE Hans Dieter Poetsch nell'ambito dello scandalo del dieselgate in cambio ...

