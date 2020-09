Mario, morto dopo sei mesi di battaglia. "Il Covid lo ha condannato e poi è sparito" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Redazione Un 64enne di Cattolica si era ammalato il 5 marzo. Poi si era negativizzato ma nel frattempo aveva riportato danni irreparabili è stato il maratoneta del Covid-19, ma alla fine si è fermato stremato, sul ciglio della strada. Ha vinto il virus, dopo sei mesi di battaglia, la più lunga in Italia. Mario Fanelli, 64 anni di Cattolica, in provincia di Rimini, aveva preso il Coronavirus all'inizio di marzo, quando i casi si moltiplicavano e anche in Romagna gli ospedali si riempivano. è morto sabato, è stato quel numero uno alla voce dei decessi da Covid dell'Emilia-Romagna di quel giorno. In realtà si era negativizzato da tempo e il 5 settembre ... Leggi su ilgiornale

