Maria Porro neo presidente Assarredo di FederlegnoArredo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) - È Maria Porro la neo presidente di Assarredo di FederlegnoArredo, eletta all'unanimità dall'assemblea generale a succedere al presidente uscente Claudio Feltrin. Già consigliera di Assarredo, direttore marketing della Porro Spa, marchio storico creato in Brianza nel 1925, per la neo presidente passione, professionalità, creatività, metodo e dedizione saranno alla base del suo lavoro che intende innanzitutto come lavoro di squadra fondato sulla condivisione delle competenze e sulla capacità di ascolto. "Ero e sono convinta -dichiara Maria Porro- che fare sistema sia fondamentale, le cifre del nostro tempo sono la ... Leggi su iltempo

