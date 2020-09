Marco Milano a Storie Italiane racconta la nuova caduta: vorrebbe un lavoro ma c’è anche tanta cattiveria (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dal successo alla depressione Marco Milano ha perso tutto e a Storie Italiane racconta la sua nuova caduta ma lo fa a testa alta spiegando cosa è accaduto. vorrebbe un lavoro Mandi Mandi, questo il nome con cui tutti conoscono l’attore e cabarettista. Ci ha fatto ridere tanto con gli storici programmi Quelli che il calcio e Mai dire gol ma non solo, possibile che adesso sia caduto in un abisso per i problemi legati al fisco? Marco Milano nello studio di Storie Italiane spiega che dopo il periodo di grave depressione si era ripreso, aveva fatto il film di Natale e aveva tutta la speranza di ricominciare a lavorare ma il lockdown ha bloccato tutto. In passato ... Leggi su ultimenotizieflash

Marco_Scarcia : RT @EmmeEmm_: Quindi Vidal in direzione Milano e video di Hakimi nella mattinata delle visite mediche di Tonali, siamo riusciti a oscurarli… - maxdeejayoffic : @storie_italiane cos’è un processo a Marco Milano o e venuto a raccontare la sua storia ??? - storie_italiane : “Ero tornato a lavorare, ora è tutto finito” Marco Milano “MandiMandi” a #STORIEITALIANE @eleonoradaniele - zazoomblog : Marco Milano chi è il mitico Mandi Mandi di Mai dire Gol: che fine ha fatto - #Marco #Milano #mitico #Mandi #Mandi - domb77 : @MarcoBarzaghi Marco portalo a #Milano anche con forza!?? -