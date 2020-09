Manzione procuratore a Lucca, il Csm ferma la nomina su proposta di Di Matteo. “Fino al 2018 era al governo come sottosegretario” (Di mercoledì 9 settembre 2020) La quinta commissione del Csm lo aveva indicato all’unanimità come nuovo procuratore di Lucca, ma nella seduta odierna del plenum i consiglieri di Palazzo dei Marescialli hanno fermato tutto su proposta dei togati Nino Di Matteo, Antonio D’Amato e Sebastiano Ardita. Dovrà quindi attendere l’esito di una nuova valutazione Domenico Manzione, già magistrato a Monza, Lucca e Firenze oltre che sottosegretario al ministero degli Interni nei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Il motivo del rinvio riguarda proprio la sua lunga (e recente) esperienza in politica. “Io sono per la valorizzazione dell’attività giudiziaria. Le battaglie non si fanno solo con le affermazioni di principi ... Leggi su ilfattoquotidiano

