Mangia il gelato ma finisce subito in ospedale: quello che trovano nella confezione è inquietante (Di mercoledì 9 settembre 2020) La protagonista di questa storia è una donna che se ne stava tranquilla a fare gli affari propri, quando, dopo aver Mangiato un gelato, è finita d'urgenza in ospedale. A rischiare la vita dopo aver Mangiato un gelato è una donna. La protagonista della vicenda, infatti, è finita in ospedale subito dopo aver consumato qualche cucchiaiata di un gusto contenuto in una vaschetta comprata al supermercato. Il fatto è avvenuto a Frosinone e la vicenda è finita in mano ai carabinieri che hanno indagato sull'accaduto. Infatti una calda serata esista poteva avere dei risvolti piuttosto tragici se i medici non fossero intervenuti in tempo. La vaschetta di gelato, protagonista del fatto, conteneva dei pezzi ...

