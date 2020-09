Mandare foto hard a minorenni è violenza sessuale. La giusta sentenza della Cassazione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Era ora.La Cassazione ha calato un importante asso, meritevole a mio avviso di maggior enfasi a livello mediatico, sull'importanza di adeguare i nostri comportamenti nell'ambito dei social e di quegli strumenti di messaggistica che si sono impadroniti delle nostre vite e di quelle, soprattutto, dei nostri ragazzi. Dalla prigionia della guerra, ormai solo un ricordo sbiadito sui libri di storia, alla prigionia virtuale, dove le nostre vite sono ormai vincolate e condizionate dagli strumenti elettronici, i cellulari, internet, che ci seguono e ci perseguitano, ben potendo diventare incubi veri e propri.Lo sanno bene i parenti di coloro che si sono suicidati a causa di stalking o bullismo virtuale, ricatti sessuali, adescamenti, truffe, e lo sanno bene i nuclei di Polizia Postale che ogni giorno sventano reati in rete, anche se il loro lodevole sforzo ... Leggi su panorama

