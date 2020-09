Mamma Zaniolo "ha pensato di smettere, ora è carico" (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 09 SET - "A Nicolò rincuora leggere o sentire le storie dei suoi colleghi che hanno avuto lo stesso problema. All'inizio aveva detto 'ora smetto', l'aveva presa così, gli era venuto un ... Leggi su corrieredellosport

codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Calcio - La mamma di #Zaniolo: 'Ha pensato di smettere, ora è carico'. 'Per l'operazione valutiamo le alternative, Austri… - roma_paoletta : RT @Agenzia_Ansa: Calcio - La mamma di #Zaniolo: 'Ha pensato di smettere, ora è carico'. 'Per l'operazione valutiamo le alternative, Austri… - LuigiBevilacq17 : RT @MazelliSofia: ??Attenzione ?? La mamma di Zaniolo :”#NicoloZaniolo ha pensato di smettere !” - sportface2016 : #Roma La madre di #Zaniolo spiega la situazione legata all'infortunio del figlio: 'Ancora non sappiamo dove e quand… - fisco24_info : La mamma di Zaniolo: 'Ha pensato di smettere, ora è carico': 'Per operazione valutiamo alternative, Austria è una d… -