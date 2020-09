Majorino a TPI: “Combatterò chi cerca di influenzare le elezioni in Europa. E indagherò anche sulla Lega” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ultimamente si è molto parlato di lui in chiave milanese, visto anche il forte legame mantenuto con la propria città anche dopo l’elezione a Bruxelles. Nel suo ruolo di parlamentare europeo, Pierfrancesco Majorino ha accettato con entusiasmo il ruolo di coordinatore del gruppo dei Socialisti & Democratici in seno alla Commissione speciale istituita per fronteggiare il fenomeno delle interferenze esterne all’Unione. Una commissione che si occuperà delle ingerenze che – grazie alle potenzialità delle Rete – rischiano di falsare la competizione democratica. L’ex assessore milanese ha affrontato con TPI i temi relativi a questo suo nuovo, importante compito. Con quale spirito intende interpretare il suo nuovo ruolo? È un incarico che mi onora e un ruolo che svolgerò ... Leggi su tpi

"Saranno i nostri iscritti a decidere, come sempre, ma al momento non sembrano esserci le condizioni per allearsi con la sinistra. E nemmeno con il PD". I due consiglieri comunali del Movimento Cinque ...

