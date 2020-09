Madre fratelli Bianchi: “Chi ha sbagliato paga, ma non giudicateli dalle foto” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Proseguono le indagini sui fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni che ha perso la vita a seguito di una rissa. La Madre: “Non giudicateli dalle foto”. “Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati”, … L'articolo Madre fratelli Bianchi: “Chi ha sbagliato paga, ma non giudicateli dalle foto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

