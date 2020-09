M5S nella tempesta, Casaleggio Jr. fa il pompiere: «Tutto ok sulla futura leadership» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arriva anche Davide Casaleggio a monitorare lo stato salute del M5S. Ulteriore indizio della crisi che ormai squassa i grillini e e che solo il collante del potere trattiene dal far esplodere in tutta la sua evidenza. Il figlio del guru co-fondatore del MoVimento con Beppe Grillo è stato avvistato oggi a Montecitorio. «Sono venuto a incontrare un po’ di persone», ha dichiarato all’uscita dalla Camera. Il presidente dell’Associazione Rousseau non è certo venuto per effettuare visite di cortesia. E neppure per parlare di elezioni regionali o di referendum. Più verosimilmente, avrà discusso delle difficoltà del MoVimento a ricostruire una leadership dopo l’abbandono di Luigi Di Maio. Casaleggio avvistato a Montecitorio La nomina di Vito Crimi a reggente si sta ... Leggi su secoloditalia

