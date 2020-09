LVMH, salta l’acquisto di Tiffany: non ci sono le condizioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lusso, LVMH si tira indietro: salta l’accordo per l’acquisto di Tiffany. Si trattava di un’operazione da 16 miliardi di dollari. salta l’accordo tra LVMH e Tiffany, con la gioielleria americana che sarebbe dovuta passare sotto l’egida del gruppo francese. Le due parti avevano annunciato l’inizio dell’ultima fase della trattativa nel novembre 2019. salta l’operazione Tiffany A quasi un anno dall’annuncio, LVMH ha fatto sapere che non concluderà l’operazione per l’acquisizione di Tiffany. Il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri aveva invitato il gruppo a deferire l’operazione a dopo il 6 gennaio del 2021, una richiesta ... Leggi su newsmondo

