L'usuraio col reddito dei 5 Stelle: nascondeva 13mila euro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Martina Piumatti Un usuraio catanese, figlio di un affiliato di Cosa nostra, è stato arrestato. nascondeva 13 mila euro e percepiva il reddito di cittadinanza Un usuraio catanese, figlio di un affiliato di una cosca mafiosa e tuttora detenuto, è stato arrestato con le mani nel sacco. Ma a fare notizia è un altro dettaglio. Nuzio Comis, 37 anni, originario di Catania ma residente a Misterbianco, percepisce il reddito di cittadinanza. Lo hanno scoperto gli investigatori della Guardia di finanza nel corso delle indagini avviate su un prestito di denaro, con un tasso di interesse superiore al 100%. Il presunto strozzino al momento del fermo era in compagnia di un imprenditore del settore della ristorazione e aveva in tasca 1.550 in contante, in merito ai ... Leggi su ilgiornale

