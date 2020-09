Lui la tradisce lei si crea un’altra famiglia: la vendetta è agghiacciante (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una relazione ha bisogno di fiducia, di qualsiasi natura essa sia. Un’amicizia, un amore, la fiducia è fondamentale. Nel caso di un tradimento le certezze vengono a crollare e dopo è quasi impossibile ricostruire il rapporto. La storia che andiamo a raccontare riguarda un uomo che tradisce sua moglie ma… La fiducia nel proprio partner si muove su una linea sottile: la paura di scoprire un tradimento è sempre dietro l’angolo. La storia di Yulia, ex modella russa diventata poi dentista pediatrica, non è certo adatta ai cuori deboli. La paura del tradimento riguarda tutti, inutile nascondercelo. La differenza, spesso, la fa il modo in cui veniamo a scoprire l’infedeltà del nostro partner. Quest’uomo tradisce la moglie a lungo ma quando lei viene a saperlo la rivelazione della ... Leggi su velvetgossip

