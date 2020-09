Luca Bizzarri, da presentatore delle Iene a nuovo paladino del garantismo “pettinato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ci fu un tempo, ormai lontano, in cui Luca Bizzarri taceva. Sui social, intendo. Più muto del banchiere Cuccia, buonanima, quando qualche incauto intervistatore provava a intercettarlo nei dintorni di Piazza Affari. Non si sa perché il buon Luca tacesse così pervicacemente (dev’essere stato uno sforzo che immagino a dir poco disumano), visti gli sviluppi della sua storia con l’andare degli anni. Forse non proferiva verbo perché, essendo parte della scuderia dell’austero agente Beppe Caschetto insieme con l’amico e collega Paolo Kessisoglu, aveva l’ordine di non esporsi mediaticamente. delle serie: voi fate solo Luca e Paolo, i comici, che alle polemiche pensano altri. Non mettete a rischio la vostra popolarità. Tutto tranquillo, insomma. ... Leggi su tpi

Enricaforpeace : @OverlookHotel71 Fra un po' arriva Luca Bizzarri o il voltairiano di turno a dirti che queste cose non si dicono! N… - speciale_news : Luca #Bizzarri garantista con i presunti assassini di #WillyMonteiro e il web si divide - MarcoCapoccetti : RT @agatamicia: possiamo dire che sono dei LURIDI RAZZISTI DI MERDA, o dobbiamo chiedere il permesso ai difensori e giudici (degli ASSASSIN… - noianononhodet1 : @AlRobecchi comunque al netto che i 4 verranno devono essere giudicati, per buona pace dei compagni radicali un po'… - dacciRobinHood : Luca #Bizzarri ha ragione; però non capisco perchè dite che solo la sinistra non è garantista: i processi durano de… -