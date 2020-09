«Lotto per uscire da questa malattia infernale» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Silvio Berlusconi parla per la prima volta dopo il suo ricovero. L'intervento durante un comizio di Forza Italia Leggi su media.tio.ch

Corriere : Berlusconi: «Lotto per uscire da questa malattia infernale» - HuffPostItalia : Berlusconi dal San Raffaele: 'Tra i primi cinque per forza del virus. Lotto per uscire da questa malattia infernale' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi: lotto per uscire da questa infernale malattia #silvioberlusconi - marta99045149 : RT @Misurelli77: Berlusconi dal San Raffaele: 'Tra i primi cinque per forza del virus. Lotto per uscire da questa malattia infernale'??('Il… - NicolaTenerelli : RT @Corriere: Berlusconi: «Lotto per uscire da questa malattia infernale» -