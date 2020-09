Lotta al Covid, c’è tanto Sannio nel nuovo test super rapido approvato dal Ministero (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVia libera dal Ministero della Salute a un nuovo test rapido capace di rivelare in soli tre minuti se si è positivi o meno al Coronavirus. Un risultato importante di cui anche il Sannio può andare orgoglioso. Il nuovo test, ribattezzato Daily Tampon, infatti, è stato realizzato dalla Allum, un’azienda brianzola di Merate (Lecco), in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio. A riportare la notizia è “Il Sole 24 Ore” che spiega pure come funzionerà il test (con l’approvazione del Ministero si passa alla produzione): Si prende un campione di saliva con un cotton-fioc, si appoggia sul tampone e grazie ... Leggi su anteprima24

Corriere : Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al Covid, sul red carpet - nzingaretti : Oggi apre il nuovo pronto soccorso del @CampusBioMedico di Roma, una sfida di cui si parlava da anni. Il Campus è s… - msgelmini : Salgono sul palco con il Tricolore, ma fischiano il presidente Mattarella. La manifestazione di Roma è un insulto p… - infoitsalute : La lotta al Covid/Gli interessi che rallentano la scoperta del vaccino - di Francesco Grillo - VITAnonprofit : Uganda, la lotta al Covid a Rhino Camp passa per la tecnologia e-Health -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Covid Lotta al Covid, i nidi d'infanzia ripartono con attività all'aperto, gruppi e uso strategico degli spazi RiminiToday Bologna, Mihajlovic gioca in difesa: «Covid? Invidia e fango su di me»

«Ho battuto anche il Covid, ma quanta invidia e fango su di me. Assurdi moralismi e false polemiche. Ora sto benissimo ma il Covid è pericoloso». Sono le parole che l'allenatore del Bologna, Sinisa Mi ...

Ritorna a Matera la carovana della prevenzione di Komen Italia

Ritorna nella città di Matera nelle giornate dal 10 al 12 di settembre la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile ideato cong ...

«Ho battuto anche il Covid, ma quanta invidia e fango su di me. Assurdi moralismi e false polemiche. Ora sto benissimo ma il Covid è pericoloso». Sono le parole che l'allenatore del Bologna, Sinisa Mi ...Ritorna nella città di Matera nelle giornate dal 10 al 12 di settembre la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile ideato cong ...