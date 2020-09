L'Oms: 'La sicurezza di un potenziale vaccino contro il coronavirus viene prima di tutto' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Intoppi sono la norma. Ma è chiarto che le attese per il vaccino Covid-19 sono tante e c'è stato un grande turbamento: "La sicurezza di un potenziale vaccino contro il coronavirus viene prima di tutto. Leggi su globalist

WCostituzione : @OR_strawbharry Si dà il caso che molti lotti siano ritirati dopo l'immissione in commercio e che la non sicurezza… - xelagrillo : @VincenzoOrab96 Il contenzioso che sta avendo con la Cina e i continui ostacoli all'OMS (che poi fa a capo all'ONU)… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Nominare l'OMS sulla sicurezza del 5G nella sua infallibilità ricordatevi; L’Oms sotto attacco Una burocrazia politici… - SanitaInf : Riapertura scuole, Ranieri Guerra (Oms): «Rischio zero non esiste. Intervenire con “bolle di sicurezza”» - DirezioneEtica : Secondo l'OMS non sarà l'ultima #pandemia e dovremo farci trovare molto più preparati. Serve aggiornare i piani di… -